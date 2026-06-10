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Sastavi svih 48 reprezentacija na Mundijalu

Pogledajte listu 1.248 fudbalera i selektora svih 48 nacionalnih timova koji će se nadmetati na Svetskom prvenstvu od 11. juna do 19. jula.

BBC News pre 1 sat  |  Teodora Ćurčić i Grujica
Ilustracija
BBC/Ilustracija Jakov Ponjavić
Najveće zvezde svetskog fudbala predvodiće njihove reprezentacije na Mundijalu, neki i poslednji put

Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u fudbalu učestvuje 48 reprezentacija, najviše u istoriji i 12 više nego dosad.

To znači da će na Mundijalu nastupiti i daleko najveći broj igrača u istoriji - tačno 1.248.

Predani ljubitelji fudbala će moći iz glave da nabroje sastave najtrofejnijih selekcija sveta, poput Francuske, Brazila, Nemačke, Argentine ili Španije.

Ali, to će teže ići sa nekim drugim, manjim fudbalskim zemljama, poput debitanata Kurasaa, Zelenrotskih Ostrva, Uzbekistana ili Jordana.

Ko brani za Kurasao?

Ko je levi bek Uzbekistana?

Za koje klubove igraju reprezentativci Zelenortskih Ostrva?

Zvuči preteško.

Zbog toga BBC na srpskom predstavlja sastave i selektore svih 48 nacionalnih timova koji će se u Americi, Meksiku i Kanadi boriti za titulu svetskog šampiona.

Raspored svih mečeva Mundijala preuzmite OVDE.

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(BBC News, 06.10.2026)

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