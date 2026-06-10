Danas otvaranje izložbe fotografija učesnika radionice Vizantrop i Dokumentovano u Beogradu

Beta pre 30 minuta

Izložba fotografija nastalih tokom radionice dokumentarne fotografije koju je organizovao festival "Vizantrop" u saradnji sa uličnim fotografom Nemanjom Podrašićem poznatim kao Dokumentovano biće otvorena danas u 18.30 u galerijskom prostoru "Zastava je pala na nas" u Beogradu.

Tokom desetodnevnog programa, jedanaest polaznika imalo je priliku da kroz predavanja, terenski rad i zajedničke analize fotografija istražuje principe dokumentarne i ulične fotografije.

Izložba predstavlja selekciju najuspelijih radova nastalih tokom radionice i pruža uvid u različite načine posmatranja grada i svakodnevnog života, kao i u procese učenja i razvoja fotografskog izraza, naveli su organizatori.

Kroz izložene fotografije posetioci će moći da vide kako učesnici radionice beleže prolazne situacije, susrete, detalje i društvene odnose koji oblikuju savremeni urbani život.

Otvaranje izložbe zakazano je za 18.30, a ulaz je slobodan tokom trajanja izložbe do 22 časa.

(Beta, 10.06.2026)