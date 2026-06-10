Milošević (SSP): Vlast u Srbiji nastavlja raspodaju državne imovine

Beta pre 3 sata

 Predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Niš Jelena Milošević danas je izjavila da vlast Srpske napredne stranke nastavlja raspodaju državne imovine i "ispod žita" traži kupca za objekte Pošte Srbije.

Ona je u saopštenju navela da je poduži spisak objekata u vlasništvu Pošte koji će, najverovatnije, biti prodati ljudima bliskim režimu.

"S pravom su radnici Pošte besni i zabrinuti. Sve ono što je decenijama u vlasništvu Pošte, preživelo je i bombardovanje, ali vlast Srpske napredne stranke neće. Ostaće upamćeni kao unutrašnji okupatori, razarači, koji su pokrali, rasprodali, uništili sve što su mogli. Rastočili su ovu zemlju, razvalili naša preduzeća, oteli institucije, uvalili nas u dugove, samo da bi ostali na vlasti što duže", istakla je Milošević.

Upitala je "ko je bacio oko na odmaralište 'Sava Veljković' na Divčibarama, kome se dopalo odmaralište 'Brankovac' na Fruškoj Gori, kome treba lokacija stare pošte u Brzeću, za koga je namenjena zgrada pošte u Niškoj Banji i kome fale stanovi u Beogradu".

"Pitanje za predsednika Srbije Aleksandra Vučića je da li nam toliko dobro ide da čak i Pošta krčmi svoju imovinu ili ste nekome namenili silne objekte", navela je Milošević.

(Beta, 10.06.2026)

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