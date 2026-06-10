MUP: Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja 120 diploma

Beta pre 3 sata

Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, od oktobra prošle godine u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima i master diplome, saopštilo je danas Minsitarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B.D. (52) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici te grupe I.P. (65), M.N. (71) i V.Đ. (72), a osumnjičeni su da su dokumetaciju falsifikovali u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem.

Na taj način, kako se dodaje u saopštenju, osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara.

Izvršenim pretresima na adresama u Beogradu i Novom Pazaru, pronađeno je više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, kao i telefoni, otisci pečata i ilegalna štamparija u Beogradu sa opremom za izradu falsifikovanih dokumenata, a pronađeno je i oduzeto 44.550 evra.

Osumnjičenima će, po nalogu tužioca biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

(Beta, 10.06.2026)

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