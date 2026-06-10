Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" zbog direktora

Beta pre 15 minuta

Skup ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu završen je najavom đaka Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" da će od sutra bojkotovati nastavu pošto nisu zadovoljni načinom na koji direktor te ustanove Radivoje P. Stojković vodi školu.

Školska godina u vojvođanskim srednjim školama traje do 19. juna.

Nekoliko stotina građana okupilo se večeras na protestu "Poslednji čas za spas Jovine" koji su organizovali roditelji učenika, javio je reporter agencije Beta.

Majka jednog od učenika Bojana Stanić zatražila je da od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Ministarstva prosvete da reše krizu u toj školi koja traje mesecima.

"Ministar (Dejan Vuk Stanković) u okviru svojih nadležnosti ima mogućnost da smeni direktora Stojkovića i time stvori uslove za izbor novog direktora i time umiri situaciju", rekla je Stanić.

Ona je kazala da roditelji ne traže čudo, nego primenu zakona i "direktora koji će umeti da razgovara sa ljudima".

Majke učenika su čitale anonimna svedočenja dece o stanju u školi i tome kako se đaci osećaju zbog specifične situacije u toj obrazovnoj ustanovi.

Profesor Geografskog fakulteta Mikica Sibinović poručio je da budućnost pripada učenicima, a ne "direktoru koji kleči".

"Vlast je ranjena zver i bori se protiv svih nas i naše mladosti, ali ne smemo da dozvolimo da mladost izgubi. Time što se borite za Jovinu Gimnaziju, borite sa za ceo obrazovni sistem. Pobeda je svakog dana sve bliža", kazao je profesor.

Tokom protesta na Pozorišnom trgu, hor Jovine Gimnazije pevao je himnu Srbije "Bože pravde", himnu te škole i još nekoliko numera.

Okupljeni su nosili transparente "Ne damo profesore", "Ne damo Jovinu Gimnaziju" i druge.

Masa se trenutno razilazi, nije bilo incidenata tokom skupa, a policija je regulisala saobraćaj dok je kolona građana šetala od Futoške pijace ka Pozorišnom trgu.

(Beta, 10.06.2026)

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