Selaković stigao na suđenje za Generalštab, manja grupa okupljenih ga dočekala uz negodovanje

Uz poneku pištaljku, uzvikivali su "Ua, ua", "Izdaja", i ironično "Pustite ih kao Milića, pa da se razilazimo", javlja reporter agencije Beta.

Studenti u blokadi pozvali su na okupljanje "Svi smo mi svedoci" preko društvneih mreža, ali ovoga puta transparent sa takvom porukom nije sačekao Selakovića ispred suda.

Među okupljenima, bio je i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević.

Selaković i još troje državnih službenika optuženi su da su nizom nezakonitih radnji sačinili dokument lažnog sadržaja koji je poslužio vlastima da sa zgrade Generalštaba, oštećene u NATO bombardovanju 1999. godine, skinu zaštitu kulturnog dobra i donesu leks specijalis.

To omogućava da zgrada bude srušena i da se na tom prostoru gradi luksuzni hotelski kompleks sa visokim kulama, kako je predviđeno ugovorom koji su potpisali nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić i kompanija Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, koja se "u ovom trenutku" povukla iz posla zbog protesta javnosti.

Selaković je kao i ostali optuženi na ranijem delu suđenja negirao krivicu i tokom odbrane napadao Tužilaštvo za organizovani kriminal pred kojim se vode i drugi predmeti politički osetljivi za vlast, kao što je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

I pre samog suđenja, Selaković je tvrdio da je postupak usmeren protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ga je u svojim istupima branio.

Branilac Selakovića je njegov partijski kolega iz Srpske napredne stranke, advokat Vladimir Đukanović, koji se pojavljuje i u nizu drugih sudskih postupaka povezanih sa vlastima.

Tužilaštvo je zatražilo tri godine zatvora za Selakovića, a za ostale optužene blaže kazne.