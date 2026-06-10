Slučaj Generalštab: Marinika Tepić tvrdi da je Goran Vasić promenio iskaz

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić tvrdi da je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić promenio iskaz i negirao da je priznao dela, koja mu se stavljaju na teret u slučaju "Generalštab".

"Nije im dovoljno što su muljali sa celim 'projektom', ni što su u to uvukli ceo lanac podređenih, ni što su izmišljali 'Milenkov zakon' da bi spasili Selakovića, Malog, Vesića, Vučevića i Vučića, niti što je neko iskasapio prvobitni optužni predlog za više desetina strana da bi koliko-toliko prikrio tragove bar do Vučića, nego sada i dalje mafijaju", napisala je Tepić na društvenoj mreži "Iks" ("X").

Ceo optužni predlog u slučaju "Generalštab" dostupan je na sajtu SSP-a: https://ssp.rs/ekskluzivno-ceo-optuzni-predlog-protiv-selakovica-i-ostalih-slucaj-generalstab/ .

Ministar kulture Nikola Selaković i još troje državnih službenika optuženi su da su nizom nezakonitih radnji sačinili dokument lažnog sadržaja koji je poslužio vlastima da sa zgrade Generalštaba, oštećene u NATO bombardovanju 1999. godine, skinu zaštitu kulturnog dobra i donesu leks specijalis.

To omogućava da zgrada bude srušena i da se na tom prostoru gradi luksuzni hotelski kompleks sa visokim kulama, kako je predviđeno ugovorom koji su potpisali nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić i kompanija Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, koja se "u ovom trenutku" povukla iz posla zbog protesta javnosti.

Selaković je kao i ostali optuženi na ranijem delu suđenja negirao krivicu i tokom odbrane napadao Tužilaštvo za organizovani kriminal pred kojim se vode i drugi predmeti politički osetljivi za vlast, kao što je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Manja grupa okupljenih studenata i građana sačekala je ranije danas ministra kulture Nikolu Selakovića ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu, uoči nastavka suđenja u slučaju skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba, u kojem je jedan od optuženih.