Tužilaštvo: Uhapšena četvorica pripadnika beogradske Interventne jedinice 92

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je danas da su uhapšena četvorica pripadnika Interventne jedinice i direktor jednog ugostiteljskog objekta u kome je 5. novembra 2025, došlo do pucanjave.

U saopštenju piše da su zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem u saizvršilaštvu uhapšeni komandant Interventne jedinice 92, D.N. i njegov pomoćnik J.S.

Vođe interventnog tima te jedinice N.S. i N.K. uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje, dodaje se.

Zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, noše nje i promet oružja i eksplozivnih materija krivičnom prijavom je obuhvaćen i S.V, navodi se u saopštenju.

U saopštenju VJT piše da se on nalazi u pritvoru koji mu je određen u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo.

Za jednim osumnjičenim se još traga, navodi se.

VJT je dodalo da se S.V. sumnjiči da je 5. novembra 2025, oko 18.00 sati, upotrebom vatrenog oružja, u ugostiteljskom objektu izazvao opasnost za život i telo ljudi.

Sumnjičli se da je nakon verbalne rasprave i tuče sa jednom osobom, iz pištolja marke “Glok” za koji nije imao dozvolu za nošenje, pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju.