Tužilaštvo: Uhapšena četvorica pripadnika beogradske Interventne jedinice 92

Beta pre 25 minuta

 Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je danas da su uhapšena četvorica pripadnika Interventne jedinice i direktor jednog ugostiteljskog objekta u kome je 5. novembra 2025, došlo do pucanjave.

U saopštenju piše da su zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem u saizvršilaštvu uhapšeni  komandant Interventne jedinice 92, D.N. i njegov pomoćnik J.S.

Vođe interventnog tima te jedinice N.S. i N.K. uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje, dodaje se.

      

Zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, noše nje i promet oružja i eksplozivnih materija krivičnom prijavom je obuhvaćen i S.V, navodi se u saopštenju.

U saopštenju VJT piše da se on nalazi u pritvoru koji mu je određen u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo.

     

Za jednim osumnjičenim se još traga, navodi se.

VJT je dodalo da se S.V. sumnjiči da je 5. novembra 2025, oko 18.00 sati, upotrebom vatrenog oružja, u ugostiteljskom objektu izazvao opasnost za život i telo ljudi.

Sumnjičli se da je nakon verbalne rasprave i tuče sa jednom osobom, iz pištolja marke “Glok” za koji nije imao dozvolu za nošenje, pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju.

 
 
 
 
 
RTS: Uhapšeno više pripadnika Interventne jedinice 92
 
 
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje S. V. za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine, objavila je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiju da nije bilo pucnjave, već je tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče.

Pomenuti događaj navodno se tiče svađe između S. V. i M. N. koji se dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom" i dobro je poznat organima gonjenja.

S. V. je posle svađe, kako saznaje RTS, izvadio pištolj u lokalu punom gostiju i zapucao, a tom prilikom niko nije povređen, nakon čega su šefovi Interventne jedinice sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj.

S. V. je u pritvoru od 14. maja ove godine jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio A. N., a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

 

(Beta, 10.06.2026)

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