Vučić i komandant NATO o bezbednosti na Zapadnom Balkanu

Beta pre 37 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu.

Naveo je da je Grinkeviču zahvalio na "stabilizujućoj ulozi" KFOR-a.

"Istakao sam da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO kroz program Partnerstvo za mir, uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i politike koju vodimo", napisao je na Instagramu.

Vučić je još naveo i da je tokom sastanka naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu, kao i neophodnost zaštite srpskog naroda i poštovanja međunarodnog prava i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

"Uveren sam da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, a Srbija će nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira", napisao je Vučić.

(Beta, 10.06.2026)

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