Deo Novog Beograda danas bez vode ceo dan. Suve česme u ulici dugoj 9 kilometara: "Pripremite zalihe"

Blic pre 46 minuta
Deo Novog Beograda danas bez vode ceo dan. Suve česme u ulici dugoj 9 kilometara: "Pripremite zalihe"
Za osnovne potrebe stanovnika obezbeđene su auto-cisterne sa pijaćom vodom Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži na Novom Beogradu, u Vinogradskoj ulici neće biti vode 10. juna od 9 do 22 sata Neodložni radovi na vodovodnoj mreži na Novom Beogradu prouzrokovaće u sredu, 10. juna, prekid vodosnabdevanja u Vinogradskoj ulici od 9 do 22 sata, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija". Kako se vidi na Gugl mapama, u pitanju je
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Deo Novog Beograda danas bez vode ceo dan. Suve česme u ulici dugoj 9 kilometara: "Pripremite zalihe"

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