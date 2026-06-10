Evropska unija kakvu znamo više neće postojati! Pet članica sastavilo dugačak spisak novih pravila, evo kako će ubuduće izgledati ugovor za članstvo

Blic pre 2 sata
Evropska unija kakvu znamo više neće postojati! Pet članica sastavilo dugačak spisak novih pravila, evo kako će ubuduće…
Pet zemalja EU predložilo je novi model pristupnih ugovora sa privremenim ograničenjem prava glasa za buduće članice Predlog uključuje uvođenje mehanizama za zaštitu vladavine prava i zabranu odstupanja od vrednosti EU Pet zemalja članica Evropske unije predložilo je u zajedničkom non-pejperu novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica, među kojima privremeno ograničavanje prava glasa novih zemalja članica, ali i uvođenje novih
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