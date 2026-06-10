Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)

Blic pre 26 minuta
Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)…
Večera za dve osobe u restoranu trenutno košta oko 35 evra, dok su cene piva od 4,20 do 4,60 evra Ležaljke su još uvek besplatne uz piće na nekim mestima, ali se očekuje značajno poskupljenje tokom jula, kada komplet može da košta i do 25 evra dnevno Iako je glavni deo letnje turističke sezone tek pred vratima, na plažama i u ugostiteljskim objektima u Crnoj Gori već je primetan veliki broj gostiju. Zaposleni u turizmu navode da su temperature doprinele ranijem
Otvori na blic.rs

Crna Gora »

EU razmatra nove uslove proširenja: Moguće privremeno ograničenje glasačkih prava

EU razmatra nove uslove proširenja: Moguće privremeno ograničenje glasačkih prava

Danas pre 4 sati
More o kom Srbi često razmišljaju! Široke plaže, cene niže nego u Grčkoj: Kolima se stiže za manje od 9 sati

More o kom Srbi često razmišljaju! Široke plaže, cene niže nego u Grčkoj: Kolima se stiže za manje od 9 sati

Blic pre 4 sati
Zviceru 16 godina: Apelacioni sud u Podgorici potvrdio presudu "kavčanima"

Zviceru 16 godina: Apelacioni sud u Podgorici potvrdio presudu "kavčanima"

Večernje novosti pre 8 sati
Otvorili šampanjac i pokazali tri prsta: Ovako su Zvicer i njegovi saradnici slavili nakon utovara skoro tone kokaina među…

Otvorili šampanjac i pokazali tri prsta: Ovako su Zvicer i njegovi saradnici slavili nakon utovara skoro tone kokaina među bananama: "Ludilo, drugari! Anđeli su s nama!" (foto)

Blic pre 9 sati
Šampanjac, tri prsta i kokain u bananama: Ovako su Zvicer i saradnici slavili utovar kokaina - Krenulo je ludilo, s anđelima…

Šampanjac, tri prsta i kokain u bananama: Ovako su Zvicer i saradnici slavili utovar kokaina - Krenulo je ludilo, s anđelima samo! Zbog ovoga mora da robija!

Kurir pre 9 sati
Pravosnažna presuda Zviceru, osuđen na 16 godina zatvora

Pravosnažna presuda Zviceru, osuđen na 16 godina zatvora

RTS pre 9 sati
Apelacioni sud potvrdio presudu: Radoju Zviceru 16 godina zatvora

Apelacioni sud potvrdio presudu: Radoju Zviceru 16 godina zatvora

Newsmax Balkans pre 10 sati
Crna Gora »

Ključne reči

Crna Gora

Ekonomija, najnovije vesti »

Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)…

Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)

Blic pre 26 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3777 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3777 dinara

RTV pre 3 sata
Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Blic pre 3 sata
Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,3777 dinara

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,3777 dinara

Telegraf pre 3 sata
Spremni za SpaceX? Euforija među investitorima zbog velike šanse za zaradu!

Spremni za SpaceX? Euforija među investitorima zbog velike šanse za zaradu!

Radar pre 4 sati