Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)…

Večera za dve osobe u restoranu trenutno košta oko 35 evra, dok su cene piva od 4,20 do 4,60 evra Ležaljke su još uvek besplatne uz piće na nekim mestima, ali se očekuje značajno poskupljenje tokom jula, kada komplet može da košta i do 25 evra dnevno Iako je glavni deo letnje turističke sezone tek pred vratima, na plažama i u ugostiteljskim objektima u Crnoj Gori već je primetan veliki broj gostiju. Zaposleni u turizmu navode da su temperature doprinele ranijem