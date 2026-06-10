Ministarstvo prosvete o poseti đaka izložbi Ekspo 2027: "Škole će dobiti stručno uputstvo"; evo i kako izgleda školski kalendar za 2026/27. godinu

Kalendar nastavnog rada za škole u Vojvodini utvrđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice U narednim danima, školama će biti dostavljeno stručno uputstvo koje detaljno precizira način planiranja, organizovanja i sprovođenja ovih poseta Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je stručno uputstvo koje će urediti način planiranja, organizovanja i sprovođenja studijske posete izložbi