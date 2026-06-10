Nazire se kraj suđenja Kecmanovićima?! Za danas predviđene završne reči u ponovljenom postupku protiv roditelja dečaka ubice, evo kad bi mogla da bude presuda

Blic pre 11 minuta
Nazire se kraj suđenja Kecmanovićima?! Za danas predviđene završne reči u ponovljenom postupku protiv roditelja dečaka ubice…
Nakon završnih reči će sudija zakazati datum i vreme izricanja presude Kecmanovićima se sudi u ponovljenom postupku jer je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu presudu Pred Višim sudom u Beogradu za danas je planirano da se održe završen reči u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka ubice koji je 3.maja 2023.godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenje. Planirano je da završne reči pred sudoprvo iznesu tužioci
Otvori na blic.rs

Blic »

"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

Blic pre 3 sata
(Foto, video) Sonja je zbog bolesti sama sebi obrijala glavu: "Htela sam da dokažem sebi da sam carica, ovo je moja sloboda"

(Foto, video) Sonja je zbog bolesti sama sebi obrijala glavu: "Htela sam da dokažem sebi da sam carica, ovo je moja sloboda"

Blic pre 1 minut
Deo Novog Beograda danas bez vode ceo dan. Suve česme u ulici dugoj 9 kilometara: "Pripremite zalihe"

Deo Novog Beograda danas bez vode ceo dan. Suve česme u ulici dugoj 9 kilometara: "Pripremite zalihe"

Blic pre 46 minuta
Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)…

Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo! Proveravali smo koliko će turisti plaćati pivo, večeru i mesto na plaži (video)

Blic pre 26 minuta
Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Blic pre 3 sata
Blic »

Hronika, najnovije vesti »

Nazire se kraj suđenja Kecmanovićima?! Za danas predviđene završne reči u ponovljenom postupku protiv roditelja dečaka ubice…

Nazire se kraj suđenja Kecmanovićima?! Za danas predviđene završne reči u ponovljenom postupku protiv roditelja dečaka ubice, evo kad bi mogla da bude presuda

Blic pre 11 minuta
Vršnjačko nasilje u Beogradu: Snimali maltretiranje đaka, MUP i škola rade na identifikaciji napadača

Vršnjačko nasilje u Beogradu: Snimali maltretiranje đaka, MUP i škola rade na identifikaciji napadača

Blic pre 4 sati
Uhapšen kineski državljanin (63) u Zrenjaninu. Unosio u Srbiju i prerađivao opasan otpad: Policija pronašla više od 100 tona…

Uhapšen kineski državljanin (63) u Zrenjaninu. Unosio u Srbiju i prerađivao opasan otpad: Policija pronašla više od 100 tona opasnog otpada u firmi!

Kurir pre 4 sati
Užas u Beogradu: Đake (15) terali da kleče i ljube noge, sve snimali mobilnim! Detalji vršnjačkog nasilja

Užas u Beogradu: Đake (15) terali da kleče i ljube noge, sve snimali mobilnim! Detalji vršnjačkog nasilja

Telegraf pre 4 sati
Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u…

Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u sistemu, pa sve govorio najtežim zločincima i kriminalnim grupama!

Blic pre 1 dan