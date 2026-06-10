Nazire se kraj suđenja Kecmanovićima?! Za danas predviđene završne reči u ponovljenom postupku protiv roditelja dečaka ubice, evo kad bi mogla da bude presuda

Nakon završnih reči će sudija zakazati datum i vreme izricanja presude Kecmanovićima se sudi u ponovljenom postupku jer je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu presudu Pred Višim sudom u Beogradu za danas je planirano da se održe završen reči u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka ubice koji je 3.maja 2023.godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenje. Planirano je da završne reči pred sudoprvo iznesu tužioci