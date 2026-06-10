Pas tragač nanjušio trag na tri mesta: Milan je obučen u odelo pre 2 godine parkirao auto na izletištu na Suvoj planini i nestao bez traga! Vapaj njegove majke kida dušu!

Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni Milanova majka je ispričala da je najveću nadu imala da će u Milanovim telefonima biti otkriven neki trag Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, neobjašnjivo je nestao 10. juna 2024.godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Ni nakon 24 meseca, misterija Milanovog nestanka nije ništa manja nego prvog dana. Milanova majka, Marica, u ranijoj ispovesti za "Blic" ispričala je da ne prestaju da traže nestalog farmaceuta Milana, ali da ne uspevaju da se pomere sa početne tačke. - Mi ne stajemo, mi ga i dalje tražimo i nadamo se. Kada je bilo godinu i po dana od nestanka, suprug i stariji sin su išli gore na planinu. Oni ne staju. Ali ništa ne čujemo. Strašno je kako je vreme brzo prošlo.