Razbuktao se sveopšti rat! Iran odgovara na udare Amerike, na meti baze u 3 zemlje: Ponovo odjekuju eksplozije na Bliskom istoku (foto, video)

Blic pre 7 minuta
Razbuktao se sveopšti rat! Iran odgovara na udare Amerike, na meti baze u 3 zemlje: Ponovo odjekuju eksplozije na Bliskom…
Zvanični Vašington tvrdi da su napadi bili "proporcionalan odgovor na nedavne napade na američke snage" Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči najavio je da Teheran "zadržava pravo da odgovori na američku agresiju" Iran je ispalio najmanje četiri balističke rakete i još nekoliko dronova na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, javio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Jordanska vojska je saopštila da su njeni
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