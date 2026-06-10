Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Blic pre 42 minuta
Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Većina plaža zadržala je prošlogodišnje cene zbog zakonskog maksimuma, a dodatne pogodnosti su uključene u najvišu cenu Bezbednosna organizacija je unapređena – brojni spasilački punktovi i medicinske ekipe su spremne za sezonu.

Letnja turistička sezona na bugarskom Crnom moru zvanično je otvorena, a prvi turisti već su isprobali i temperaturu morske vode i ovogodišnje cene na plažama. Uprkos očekivanjima o poskupljenju, početak leta pokazuje velike razlike između letovališta – cene variraju od simboličnih nekoliko centi do nekoliko desetina evra za hlad i udobnost na pesku. Gradska plaža u Burgasu, tačnije zona "Burgas-Sever", posebno privlači turiste jer nudi jedne od najnižih cena u
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