"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

Si Đinping je svoju posetu Severnoj Koreji opisao kao uspešnu i najavio dalje unapređenje strateških veza između dve zemlje.

Završio je dvodnevnu državnu posetu Severnoj Koreji. Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da je sa severnokojerskim liderom Kim Džon Unom postigao "važan konsenzus" i da su se složili da čuvaju regionalni i svetski mir, prenela je severnokorejska agencija KCNA. Si Đinping je svoje putovanje u Severnu Koreju opisao kao uspešno i izjavio da će dve zemlje nastaviti da unašpređuju strateške veze. Si je ranije danas završio svoju dvodnevnu državnu posetu Severnoj