NIS podneo novi zahtev OFAC-u dok traju pregovori o promeni vlasništva

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je zahtev za novu posebnu licencu Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (engl.

Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. "Kompanija u zahtevu ističe značaj redovnog rada NIS-a za uredno snabdevanje domaćeg tržišta, posebno u svetlu stanja na svetskom tržištu nafte, i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, za šta je OFAC u nekoliko navrata