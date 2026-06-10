NIS podneo novi zahtev OFAC-u dok traju pregovori o promeni vlasništva

Bloomberg Adria pre 9 sati  |  Ana Ristović
NIS podneo novi zahtev OFAC-u dok traju pregovori o promeni vlasništva

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je zahtev za novu posebnu licencu Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (engl.

Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. "Kompanija u zahtevu ističe značaj redovnog rada NIS-a za uredno snabdevanje domaćeg tržišta, posebno u svetlu stanja na svetskom tržištu nafte, i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, za šta je OFAC u nekoliko navrata
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Đedović: Uspešno smo zatvorili sva otvorena pitanja sa MOL-om i postigli kompromis

Đedović: Uspešno smo zatvorili sva otvorena pitanja sa MOL-om i postigli kompromis

RTV pre 3 sata
NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu OFAC: "Pregovori odmakli"

NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu OFAC: "Pregovori odmakli"

Blic pre 3 sata
"Očekuje nas ozbiljniji privredni zamajac": Mijušković za Euronews o licenci za NIS i najavljenoj pomoći penzionerima

"Očekuje nas ozbiljniji privredni zamajac": Mijušković za Euronews o licenci za NIS i najavljenoj pomoći penzionerima

Euronews pre 4 sati
Vučić o NIS-u: Američkom strpljenju dolazi kraj

Vučić o NIS-u: Američkom strpljenju dolazi kraj

Sputnik pre 6 sati
PRESS: Goran Radosavljević (10.6.2026)

PRESS: Goran Radosavljević (10.6.2026)

N1 Info pre 9 sati
Ni 16. jun nije konačan rok: Konačan dogovor oko NIS-a moguć tek krajem godine

Ni 16. jun nije konačan rok: Konačan dogovor oko NIS-a moguć tek krajem godine

Radio 021 pre 9 sati
Ključni zahtev poslat Amerikancima: NIS čeka odluku koja može da promeni sve

Ključni zahtev poslat Amerikancima: NIS čeka odluku koja može da promeni sve

Telegraf pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Officenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Rekordni prihodi dok je gazda bio u pritvoru

Rekordni prihodi dok je gazda bio u pritvoru

Radar pre 44 minuta
Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas deli od redovnih primanja

Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas deli od redovnih primanja

Blic pre 14 minuta
Evo koliko klima-uređaj u autu troši goriva: Ovi vozači će se iznenaditi

Evo koliko klima-uređaj u autu troši goriva: Ovi vozači će se iznenaditi

Blic pre 24 minuta
Stižu nova radna mesta! Obeležen Dan opštine Lučani - najavljene nove fabrike, investicije i veliki infrastrukturni radovi…

Stižu nova radna mesta! Obeležen Dan opštine Lučani - najavljene nove fabrike, investicije i veliki infrastrukturni radovi (foto)

Kurir pre 39 minuta
Odbačen zahtev za izdavanje upotrebne dozvole vidikovcu na Kablaru

Odbačen zahtev za izdavanje upotrebne dozvole vidikovcu na Kablaru

Danas pre 2 sata