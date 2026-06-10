Crvena zvezda promovisala drugo letnje pojačanje

Fudbalski klub Crvena zvezda ozvaničio je drugo pojačanje za sezonu 2026/27.

Krilni napadač Loizos Loizu potpisao je trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu godinu. Reprezentativac Kipra je zadužio dres sa brojem 75. – Veoma sam srećan što sam potpisao za ovako veliki klub. Naravno, za mene je velika čast da igram i da se borim za Crvenu zvezdu, a osnovna želja svih nas je da konstantno pobeđujemo i osvajamo trofeje. Izabrao sam Crvenu zvezdu zato što je to zaista veliki klub u svetskim okvirima. Želim da se takmičim