Danas sunčano i toplo, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi, sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak. Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža