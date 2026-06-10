Danas sunčano i toplo, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina

Danas pre 5 sati  |  Beta
Danas sunčano i toplo, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi, sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak. Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža
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