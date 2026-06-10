EU razmatra nove uslove proširenja: Moguće privremeno ograničenje glasačkih prava

Evropska unija trebalo bi da razmotri mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa budućih članica u nekim oblastima i da uvede snažnije mehanizme za zaštitu vladavine prava, navodi se u zajedničkom dokumentu Nemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Luksemburga, u koji je Rojters danas imao uvid.

Dok se Crna Gora nada da će se pridružiti EU 2028. godine, a Albanija, Ukrajina i Moldavija insistiraju na napretku u svojim kandidaturama za pristupanje, među sadašnjim članicama u toku su diskusije o tome da li bi pravila za nove članice trebalo promeniti. Neke države sada insistiraju na tome da EU razvije jače zaštitne mere za buduće članice, delimično zbog iskustva sa demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj pod prethodnim premijerom Viktorom Orbanom. U