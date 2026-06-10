Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 9 sati  |  Beta
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Na teritoriji Kraljeva proglašen je Dan žalosti u sredu 10. juna povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo 4. jun kao pripadnik mirovnih snaga UN u Libanu.

Komemoracija povodom smrti Jovanovića biće održana u 9.00 u kasarni u Ribnici a biće sahrana u 13.00 na groblju u naselju Kovači, piše na gradskom sajtu. Zastave Srbije i Grada na svim javnim ustanovama i institucijama sutra će biti spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja. U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

RTV pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNLibanKraljevoVojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

RTV pre 41 minuta
(Foto, video) Sonja je zbog bolesti sama sebi obrijala glavu: "Htela sam da dokažem sebi da sam carica, ovo je moja sloboda"

(Foto, video) Sonja je zbog bolesti sama sebi obrijala glavu: "Htela sam da dokažem sebi da sam carica, ovo je moja sloboda"

Blic pre 1 minut
Protest u Beogradu: Pročitan Manifest akademske zajednice (FOTO)

Protest u Beogradu: Pročitan Manifest akademske zajednice (FOTO)

Danas pre 3 sata
Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Politika pre 3 sata
Ne igraj za naprednjake

Ne igraj za naprednjake

Radar pre 4 sati