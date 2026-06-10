Masovna pucnjava u Johanesburgu: Više od desetoro osumnjičenih, ubijeno najmanje 12 ljudi

Nekoliko napadača ubilo je 12 osoba i ranilo najmanje devet u masovnoj pucnjavi koja se dogodila kasno sinoć u Johanesburgu, saopštila je danas južnoafrička policija.

Policija veruje da je više od desetoro osumnjičenih bilo u minibusu u Klivlendu, naselju Johanesburga odakle su otvorili vatru na ljude. Napadači su se „kretali kroz područje, otvarajući vatru na stanovnike i članove zajednice na više lokacija pre nego što su pobegli sa mesta događaja u istom vozilu“, navodi se u saopštenju policije. Žrtve su devet muškaraca i tri žene, prema policijskim navodima. Jedanaest njih je poginulo na licu mesta, a dvanaesta je preminula