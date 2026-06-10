Napadnute američke baze u Zalivu, SAD izvele udare na gotovo dvadeset ciljeva u Iranu

Iranske vlasti su rano jutros saopštile da su gađale američke baze u Bahreinu i Jordanu kao odgovor na noćne napade Vašingtona na iranske mete duž Ormuskog moreuza, posle obaranja američkog helikoptera koji se pripisuje Teheranu.

Američki zvaničnik je s druge strane izjavio za Rojters da su snage SAD izvele udare na gotovo dvadeset ciljeva u Iranu i presrele gotovo sve rakete i dronove koji su lansirani iz Irana ka državama u okolini. Dodao je da za sada nema izveštaja o povređenim pripadnicima američkog osoblja niti o materijalnoj šteti na lokacijama, prenela je Beta. U Jordanu, Iranska revolucionarna garda je saopštila na društvenim mrežama da je „ciljala i uništila četiri glavne mete,