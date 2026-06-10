Sahrana vodnika Milovana Jovanovića

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Sahrana vodnika Milovana Jovanovića

Viši vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović (36), koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, biće danas sahranjen uz najviše vojne počasti u Kraljevu, u kojem je proglašen Dan žalosti.

Komemoracija Jovanoviću biće održana u kasarni u Ribnici, nakon čega će u 11:30 biti održano opelo u njegovoj porodičnoj kući. Sahrana je zakazana za 13 časova na groblju u Kovačima, prenosi Radio-televizija Srbije. Jovanović je teško ranjen 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta. Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u
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