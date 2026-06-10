Sastavi svih 48 reprezentacija na Mundijalu

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Sastavi svih 48 reprezentacija na Mundijalu

Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u fudbalu učestvuje 48 reprezentacija, najviše u istoriji i 12 više nego dosad.

To znači da će na Mundijalu nastupiti i daleko najveći broj igrača u istoriji – tačno 1.248. Predani ljubitelji fudbala će moći iz glave da nabroje sastave najtrofejnijih selekcija sveta, poput Francuske, Brazila, Nemačke, Argentine ili Španije. Ali, to će teže ići sa nekim drugim, manjim fudbalskim zemljama, poput debitanata Kurasaa, Zelenrotskih Ostrva, Uzbekistana ili Jordana. Ko brani za Kurasao? Ko je levi bek Uzbekistana? Za koje klubove igraju
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