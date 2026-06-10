„Svi napadi moraju odmah da prestanu“: Oglasio se generalni sekretar UN povodom obnovljenih sukoba na Bliskom istoku

Danas pre 6 sati  |  Fonet
„Svi napadi moraju odmah da prestanu“: Oglasio se generalni sekretar UN povodom obnovljenih sukoba na Bliskom istoku

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da je duboko uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku i zatražio od sukobljenih strana da odmah obustave sve napade.

Svi napadi moraju odmah da prestanu. Primirja u Libanu, Iranu i Gazi moraju u potpunosti da se poštuju i moraju da se izbegnu svi koraci koji bi mogli da potkopaju tekuće diplomatske napore, naveo je Gutereš u objavi na društvenoj mreži Iks. Duboko sam zabrinut zbog odluke Izraela da zatvori prelaze koji vode u Gazu i ponavljam poziv za hitno otvaranje svih prelaza, kako bi se osigurao brz, bezbedan i nesmetan prolaz humanitarne pomoći širom Gaze, dodao je. Gutereš
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