Upozorenje iz Teherana prethodilo Trampovoj najavi osvete: „Preći ćemo na jezik koji najbolje govorimo“

Danas pre 7 sati  |  Fonet
Upozorenje iz Teherana prethodilo Trampovoj najavi osvete: „Preći ćemo na jezik koji najbolje govorimo“

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. „Mi više volimo jezik diplomatije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije.

Prekršite svoje obaveze, i preći ćemo na jezik koji najbolje govorimo“, naveo je Galibaf, ključni pregovarač u razgovorima o prekidu vatre, u objavi na društvenoj mreži Iks. Njegova objava stigla je samo nekoliko minuta pre nego što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je iranska vojska u Ormuskom moreuzu oborila američki helikopter i poručio da Amerika na to mora da odgovori. Izvor upoznat sa tim incidentom rekao je za CNN da je iranski dron „Šahed“
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