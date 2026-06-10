Upozorenje iz Teherana prethodilo Trampovoj najavi osvete: „Preći ćemo na jezik koji najbolje govorimo“

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. „Mi više volimo jezik diplomatije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije.

Prekršite svoje obaveze, i preći ćemo na jezik koji najbolje govorimo“, naveo je Galibaf, ključni pregovarač u razgovorima o prekidu vatre, u objavi na društvenoj mreži Iks. Njegova objava stigla je samo nekoliko minuta pre nego što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je iranska vojska u Ormuskom moreuzu oborila američki helikopter i poručio da Amerika na to mora da odgovori. Izvor upoznat sa tim incidentom rekao je za CNN da je iranski dron „Šahed“