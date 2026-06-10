Više od 20.000 ljudi bez vode za piće na jugu Irana

Danas pre 7 minuta  |  Beta
Više od 20.000 ljudi bez vode za piće na jugu Irana

Više od 20.000 ljudi ostalo je bez vode za piće na jugu Irana posle najnovijih američkih vazdušnih napada, preneli su danas iranski mediji na društvenim mrežama.

Dva rezervoara za vodu za piće, jedan kapaciteta 500 kubnih metara i drugi 2.000 kubnih metara, koji snabdevaju 20.000 ljudi, uništena su vatrom američke vojske u Siriku, u južnoj provinciji Hormozgan, dodali su mediji. „Snabdevanje vodom stanovnicima ovih područja je trenutno prekinuto. Primenjuju se alternativne metode“, napisala je novinska agencija Fars na Telegramu, citirajući generalnog direktora provincijske vodovodne kompanije.
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