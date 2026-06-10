VJT objavilo kompletnu analizu dokaza: Milić nije bio u restoranu „27“ u vreme izvršenja krivičnog dela

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
VJT objavilo kompletnu analizu dokaza: Milić nije bio u restoranu „27“ u vreme izvršenja krivičnog dela

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je kompletnu analizu dokaza prikupljenih tokom dosadašnje istrage, obrazlažući odluku da odbaci deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina M. koji se odnosi na krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako navodi tužilaštvo, odluka je doneta nakon detaljne analize video-snimaka, listinga mobilne telefonije, baznih stanica, veštačenja telefona, iskaza svedoka i drugih dokaza, pri čemu je utvrđeno da ne postoje osnovi sumnje da je Veselin M. počinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Istovremeno, tužilaštvo ističe da se postupak protiv njega nastavlja zbog sumnje da je izvršio krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Više javno
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