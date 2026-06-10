Nemačka kao sudbina, ne možemo da je izbegnemo! Selektor „orlova“ o žrebu za SP: Teško je pobediti dva puta

Dnevnik pre 20 minuta
Nemačka kao sudbina, ne možemo da je izbegnemo! Selektor „orlova“ o žrebu za SP: Teško je pobediti dva puta

Rukometaši Srbije saznali su nakon žreba u Minhenu s kojim rivalima će igrati na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2027. godine.

„Orlovi“ su u grupi A sa domaćinom, Tunisom i Urugvajom. – Pred nama je dug period rada, ali smo spremni na sve izazove, idemo korak po korak. Nemačka kao sudbina, očigledno ne možemo da je izbegnemo. Pobedili smo ih jednom i znamo da je veoma teško da to uradimo dva puta, pogotovo na dva uzastopna šampionata. Ali videli smo da možemo, da umemo i da nisu nepobedivi. Pripremićemo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu. To što su oni domaćini i što će dvorana biti
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