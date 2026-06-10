Olujno nevreme se približava Srbiji: Prvi na udari su ovi delovi zemlje, temperatura pada za 15 stepeni

Dnevnik pre 5 sati
Olujno nevreme se približava Srbiji: Prvi na udari su ovi delovi zemlje, temperatura pada za 15 stepeni

Osvanulo je vedro i toplo jutro, ali uskoro se očekuje jača promena vremena.

Posle podne i pred kraj dana u južnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima. Inače, u ovom času preko severne i zapadne Evrope, premešta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta veoma snažan oblačni sistem, a koji je deo jakog ciklona iznad severne Evrope, koji se svojim centrom nalazi nad severnom Evropom, odnosno iznad juga Skandinavije. Na svom putu donosi
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