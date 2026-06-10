Snažan hladan front udara na Srbiju: Stiglo upozorenje za noć pred nama, spremite se za oluje i grad

Dnevnik pre 45 minuta
Snažan hladan front udara na Srbiju: Stiglo upozorenje za noć pred nama, spremite se za oluje i grad

Pravi letnji dan u Srbiji i veoma je sparno. Trenutne temperature širom Srbije kreću se od 28 do 32°C, u Beogradu je 31, a najtoplije je u Ćupriji sa 33°C. Sjenica meri 27, Zlatibor 25, a Kopaonik 20 stepeni.

Širom Srbije nebo je vedro, ali na jugozapadu, na istoku i centralnim predelima ima jačeg razvoja oblačnosti. U ovom času jači razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom planinskim predelima na jugozapadu i istoku Srbije i to na širem području Golije, Ivanjice na jugozapadu i Beljanice na istoku Srbije. Padavine su lokalnog i izolovanog karaktera, ali su gromovi na tom prostoru intenzivni. U Srbiji će i do kraja dana ostati pravo letnje i tropsko
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