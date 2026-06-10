Tuga, mirotvorac otišao na večni počinak: U Kraljevu sahranjen vodnik Milovan Jovanović (video)

Dnevnik pre 6 sati
Tuga, mirotvorac otišao na večni počinak: U Kraljevu sahranjen vodnik Milovan Jovanović (video)

KRALjEVO: U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić i zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, prenosi RTS. Prethodno je u kasarni "Ribnica" održan komemorativni skup. Od stradalog podoficira oprostio se komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković koji je istakao da je Vojska Srbije izgubila uzornog i predanog profesionalca. Na teritoriji
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