Tuga, mirotvorac otišao na večni počinak: U Kraljevu sahranjen vodnik Milovan Jovanović (video)

KRALjEVO: U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić i zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, prenosi RTS. Prethodno je u kasarni "Ribnica" održan komemorativni skup. Od stradalog podoficira oprostio se komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković koji je istakao da je Vojska Srbije izgubila uzornog i predanog profesionalca. Na teritoriji