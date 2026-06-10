Masovna pucnjava u Johanesburgu: Ubijeno 12 ljudi, najmanje devetoro ranjeno

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Masovna pucnjava u Johanesburgu: Ubijeno 12 ljudi, najmanje devetoro ranjeno

U masovnoj pucnjavi koja se dogodila tokom protekle noći u Johanesburgu poginulo je 12 osoba, a najmanje devet je ranjeno, saopštila je policija u tom gradu.

Portparol policije Johanesburga Tintsvala Sibeka je saopštio da su policajci reagovali na prijavu o pucnjavi oko 23.10 sati, prenose lokalni mediji. Prema njegovim rečima, "više od desetoro osumnjičenih upalo je sa dve strane u neformalno naselje" Klivlend u Johanesburgu, nakon čega su otvorili vatru na stanvovnike i pripadnike zajednice na više lokacija pre nego što su pobegli sa mesta događaja automobilom.
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