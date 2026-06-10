Nastavlja se suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Tanjug
Nastavlja se suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

U Višem sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", ministru kulture Nikoli Selakoviću, sekretarki Ministarstva kulture Slavici Jelači, v.d. direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i v.d. direktoru Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandru Ivanoviću.

Na prethodnom suđenju Selaković je detaljno izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela koji mu je stavljen na teret, dok bi na današnjem suđenju trebalo i ostali optuženi da iznesu odbranu. Optuženi su ranije na suđenju kratko negirali krivicu, a njihovi advokati su u uvodnim izlaganjiima tražili od suda da odbije optužni predlog. Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela - zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene
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