Non-pejper koji menja sve: Pet država nudi novi model ugovora – bez prava glasa na startu?

Pet zemalja članica Evropske unije predložilo je u zajedničkom non-pejperu novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica, među kojima privremeno ograničavanje prava glasa novih zemalja članica, ali i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti EU.

U dokumentu, u koji je Tanjug imao uvid, Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija pojasnilo je da do tog predloga dolazi zbog geopolitičke situacije koja se dosta promenila od poslednjeg proširenja, odnosno od 2013. godine kada je Hrvatska postala članica Unije, i ocenile da nova pristupanja zahtevaju novi pristup. "Trenutni nestabilni geopolitički pejzaž zahteva Uniju koja ima kapacitet da brzo deluje na prilike i odlučno odgovori na nove izazove.