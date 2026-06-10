Non-pejper koji menja sve: Pet država nudi novi model ugovora – bez prava glasa na startu?

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Tanjug
Non-pejper koji menja sve: Pet država nudi novi model ugovora – bez prava glasa na startu?

Pet zemalja članica Evropske unije predložilo je u zajedničkom non-pejperu novi obrazac budućih pristupnih ugovora o ograničenim pravima budućih članica, među kojima privremeno ograničavanje prava glasa novih zemalja članica, ali i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih vrednosti EU.

U dokumentu, u koji je Tanjug imao uvid, Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija pojasnilo je da do tog predloga dolazi zbog geopolitičke situacije koja se dosta promenila od poslednjeg proširenja, odnosno od 2013. godine kada je Hrvatska postala članica Unije, i ocenile da nova pristupanja zahtevaju novi pristup. "Trenutni nestabilni geopolitički pejzaž zahteva Uniju koja ima kapacitet da brzo deluje na prilike i odlučno odgovori na nove izazove.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Evropska petorka priprema novo poniženje za Srbiju i Balkan – zbog priprema za rat protiv Rusije

Evropska petorka priprema novo poniženje za Srbiju i Balkan – zbog priprema za rat protiv Rusije

Sputnik pre 30 minuta
Pet država EU u non pejperu predlažu ograničeno pravo glasa za nove članice EU

Pet država EU u non pejperu predlažu ograničeno pravo glasa za nove članice EU

RTV pre 1 sat
Evropska unija kakvu znamo više neće postojati! Pet članica sastavilo dugačak spisak novih pravila, evo kako će ubuduće…

Evropska unija kakvu znamo više neće postojati! Pet članica sastavilo dugačak spisak novih pravila, evo kako će ubuduće izgledati ugovor za članstvo

Blic pre 1 sat
Večita čekaonica ili brza pruga do EU? Šta za Srbiju znači novi plan Nemačke i Francuske

Večita čekaonica ili brza pruga do EU? Šta za Srbiju znači novi plan Nemačke i Francuske

Blic pre 1 sat
Kakve su šanse Srbije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU? (VIDEO)

Kakve su šanse Srbije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU? (VIDEO)

Insajder pre 4 sati
Šta donosi najnoviji non pejper Evropske unije?

Šta donosi najnoviji non pejper Evropske unije?

Danas pre 6 sati
Kraj proširenja EU po dosadašnjem modelu?

Kraj proširenja EU po dosadašnjem modelu?

Slobodna Evropa pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaHolandijaTanjugEUNemačkaBelgijaLuksemburgFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Šta nam donosi novi francusko-nemački non pejper?

Šta nam donosi novi francusko-nemački non pejper?

Danas pre 35 minuta
Ko je za Aleksandra Vučića budućnost Srbije, a šta je za sagovornike Danasa nakaradna prošlost?

Ko je za Aleksandra Vučića budućnost Srbije, a šta je za sagovornike Danasa nakaradna prošlost?

Danas pre 1 sat
Na Kosovu Samoopredeljenje, DSK, Alijansa i Srpska lista kažnjeni sa ukupno 26.100 evra

Na Kosovu Samoopredeljenje, DSK, Alijansa i Srpska lista kažnjeni sa ukupno 26.100 evra

Danas pre 2 sata
Vučić: „Uskoro podnosim ostavku, počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu“

Vučić: „Uskoro podnosim ostavku, počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu“

Danas pre 3 sata
Vučić objavio isečak svog intervjua na Radio Beogradu od pre 18 godina: "Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa…

Vučić objavio isečak svog intervjua na Radio Beogradu od pre 18 godina: "Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili"

Blic pre 10 minuta