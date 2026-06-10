"Očekuje nas ozbiljniji privredni zamajac": Mijušković za Euronews o licenci za NIS i najavljenoj pomoći penzionerima

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković očekuje da će OFAC odobriti dalju operativnu licencu za rad NIS-a i omogućiti da se pregovori o prodaji ruskog udela u kompaniji nesmetano privedu kraju On je za Euronews Srbija rekao da stopa rasta BDP-a u prvom kvartalu 3,2 odsto govori da je ekonomija Srbija prilično otporna.

Povodom najavljene pomoći penzionerima, Mijušković je rekao da ta za sada jedna mera ne bi trebalo da dovede do rebalansa budžeta. Šest dana je ostalo do isteka licence za rad NIS, a 16. juna ističe rok koji je OFAC dao za završetak pregovora o prodaji NIS-a. Mijušković smatra da je mala verovatnoća da će u tom roku koji je dat sve zaista biti finalizovano. "S druge strane, moramo voditi računa o tome da OFAC ne bi produžavao za bilo koji vremenski period, da ne