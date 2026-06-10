Radovi na vodovodnoj mreži: Delovi Novog Beograda danas ostaju bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži na Novom Beogradu u Vinogradskoj ulici, danas će doći do prekida u vodosnabdevanju od 9 do 22 sata, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.