U Kraljevu sahranjen Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu: Ispraćen na večni počinak uz vojne počasti

U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije, pripadnik Druge brigade kopnene vojske, Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić, zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kao i brojni pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kolege iz jedinice, prijatelji i članovi porodice. U znak sećanja na starijeg vodnika Milovana Jovanovića i kao izraz zahvalnosti otadžbine