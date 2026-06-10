U Kraljevu sahranjen Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu: Ispraćen na večni počinak uz vojne počasti

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
U Kraljevu sahranjen Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu: Ispraćen na večni počinak uz vojne počasti

U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije, pripadnik Druge brigade kopnene vojske, Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić, zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kao i brojni pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kolege iz jedinice, prijatelji i članovi porodice. U znak sećanja na starijeg vodnika Milovana Jovanovića i kao izraz zahvalnosti otadžbine
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U Kraljevu sahranjen srpski mirovnjak koji je stradao u Libanu

U Kraljevu sahranjen srpski mirovnjak koji je stradao u Libanu

RTS pre 45 minuta
U Kraljevu sahranjen srpski vojnik koji je stradao u mirovnoj misiji u Libanu

U Kraljevu sahranjen srpski vojnik koji je stradao u mirovnoj misiji u Libanu

Serbian News Media pre 2 sata
U Kraljevu sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu

U Kraljevu sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu

RTV pre 3 sata
Sahranjen vodnik Milovan Jovanović uz vojne počasti

Sahranjen vodnik Milovan Jovanović uz vojne počasti

Danas pre 3 sata
U Kraljevu sahranjen srpski vojnik koji je stradao u mirovnoj misiji u Libanu

U Kraljevu sahranjen srpski vojnik koji je stradao u mirovnoj misiji u Libanu

Nedeljnik pre 3 sata
Sahranjen srpski vojnik koji je poginuo u Libanu: Otac primio zastavu Srbije, supruga dobila medalju UN (foto)

Sahranjen srpski vojnik koji je poginuo u Libanu: Otac primio zastavu Srbije, supruga dobila medalju UN (foto)

Mondo pre 4 sati
Tuga, mirotvorac otišao na večni počinak: U Kraljevu sahranjen vodnik Milovan Jovanović (video)

Tuga, mirotvorac otišao na večni počinak: U Kraljevu sahranjen vodnik Milovan Jovanović (video)

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanKraljevoBratislav GašićVojska SrbijeBratislavamilovan jovanovic

Društvo, najnovije vesti »

Sredinom juna stiže jedan od najlepših nebeskih prizora godine: Evo kada treba da pogledate u nebo

Sredinom juna stiže jedan od najlepših nebeskih prizora godine: Evo kada treba da pogledate u nebo

Danas pre 1 sat
Mojsilović sa komandantom NATO i Kfora

Mojsilović sa komandantom NATO i Kfora

Danas pre 1 sat
VJT: Komandant beogradske Interventne na saslušanju negirao krivicu

VJT: Komandant beogradske Interventne na saslušanju negirao krivicu

Danas pre 1 sat
Novi protest zbog stanja u Jovinoj gimnaziji: Kolona krenula iz kampusa ka Srpskom narodnom pozorištu

Novi protest zbog stanja u Jovinoj gimnaziji: Kolona krenula iz kampusa ka Srpskom narodnom pozorištu

Danas pre 2 sata
Majka devojčice ubijene u „Ribnikaru“: Očekujem maksimalne kazne

Majka devojčice ubijene u „Ribnikaru“: Očekujem maksimalne kazne

Danas pre 2 sata