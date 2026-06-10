Uhapšeni pripadnici Interventne 92: Sumnja se da su prikrili pucnjavu osumnjičenog za ubistvo na Senjaku

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: RTS
Uhapšeni pripadnici Interventne 92: Sumnja se da su prikrili pucnjavu osumnjičenog za ubistvo na Senjaku

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92, jer su sprečili procesuiranje S.

V. za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. S. V. je osumnjičen za ubistvo A. N. 12. maja u restoranu na Senjaku. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšena su četvorica pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala "Steak and Wine Bar" zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu
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