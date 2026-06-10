NIS podneo zahtev za novu, posebnu licencu OFAC-u

Naftna industrija Srbije (NIS) danas je saopštila da je podnela zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence koja bi joj omogućila nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. Kompanija je u zahtevu istakla značaj redovnog rada za uredno snabdevanje domaćeg tržišta, posebno zbog