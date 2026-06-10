Vandalsko ponašanje u autobusu gradskog prevoza, JKP Šumadija apeluje na građane da čuvaju imovinu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Vandalsko ponašanje u autobusu gradskog prevoza, JKP Šumadija apeluje na građane da čuvaju imovinu

JKP Šumadija Kragujevac upućuje apel svim korisnicima javnog prevoza da se odgovorno odnose prema vozilima i opremi koja je namenjena svakodnevnom prevozu građana.

U autobusu na liniji 610 Kragujevac – Drenovac – Đuriselo zabeležen je slučaj vandalskog ponašanja, prilikom kojeg je putničko sedište pocepano i ozbiljno oštećeno. Ovakvi postupci nanose materijalnu štetu, umanjuju kvalitet usluge i stvaraju dodatne troškove koji se finansiraju iz sredstava svih građana. JKP Šumadija Kragujevac kontinuirano ulaže napore u održavanje i unapređenje javnog prevoza kako bi putnicima obezbedilo bezbedne, uredne i udobne uslove
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