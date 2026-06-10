Stanje na putevima: Vozače očekuju promenljivi uslovi na putevima

Glas Zaječara pre 21 minuta  |  Iz AMSS-a apeluju na vozače
Stanje na putevima: Vozače očekuju promenljivi uslovi na putevima

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, dobijenim jutros u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema dužih zadržavanja.

Sa druge strane, teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju od dva do četiri sata prilikom izlaska iz zemlje. Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), najduža zadržavanja beleže se na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš, gde kamioni čekaju oko četiri sata. Na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina teretna vozila zadržavaju se približno dva sata, dok na ostalim graničnim prelazima nema značajnijih čekanja za sve kategorije vozila. AMSS navodi da nema
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

N1 Info pre 40 minuta
Teretnjaci na granicama čekaju od 2 do 4 sata Najnovije stanje na putevima, evo kakva je situacija za putnička vozila

Teretnjaci na granicama čekaju od 2 do 4 sata Najnovije stanje na putevima, evo kakva je situacija za putnička vozila

Blic pre 46 minuta
AMSS upozorava: Popodnevni pljuskovi mogu otežati vožnju - gde se najduže čeka na granicama

AMSS upozorava: Popodnevni pljuskovi mogu otežati vožnju - gde se najduže čeka na granicama

Euronews pre 36 minuta
AMSS: Teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima čekaju najduže četiri sata

AMSS: Teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima čekaju najduže četiri sata

Telegraf pre 55 minuta
AMSS: Teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima čekaju najduže četiri sata

AMSS: Teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima čekaju najduže četiri sata

RTV pre 1 sat
AMSS: Kamioni na granicama čekaju od sat do četiri sata da izađu iz Srbije

AMSS: Kamioni na granicama čekaju od sat do četiri sata da izađu iz Srbije

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠidstanje na putevima

Društvo, najnovije vesti »

Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

N1 Info pre 16 minuta
AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

N1 Info pre 40 minuta
Na današnji dan, 10. jun: Rođena Džudi Garland, NATO prekinuo bombardovanje SR Jugoslavije

Na današnji dan, 10. jun: Rođena Džudi Garland, NATO prekinuo bombardovanje SR Jugoslavije

N1 Info pre 40 minuta
U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

Beta pre 46 minuta
Kome posluku porati?

Kome posluku porati?

Danas pre 51 minuta