Stanje na putevima: Vozače očekuju promenljivi uslovi na putevima

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, dobijenim jutros u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema dužih zadržavanja.

Sa druge strane, teretna vozila na pojedinim prelazima čekaju od dva do četiri sata prilikom izlaska iz zemlje. Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), najduža zadržavanja beleže se na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš, gde kamioni čekaju oko četiri sata. Na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina teretna vozila zadržavaju se približno dva sata, dok na ostalim graničnim prelazima nema značajnijih čekanja za sve kategorije vozila. AMSS navodi da nema