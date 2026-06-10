Marakana će se ekspresno zaljubiti u ovog momka: Crvena zvezda predstavila novo pojačanje!

Ime nije zvučno, ali je klasa stvarna! Crvena zvezda predstavila je drugo pojačanje za sezonu 2026/27, pošto je novi fudbaler crveno-belih postao Loizos Loizu.

Reprezentativac Kipra potpisao je ugovor na tri godine, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, a u novom klubu zadužio je dres sa brojem 75. „Veoma sam srećan što sam potpisao za ovako veliki klub. Naravno, za mene je velika čast da igram i da se borim za Crvenu zvezdu, a osnovna želja svih nas je da konstantno pobeđujemo i osvajamo trofeje”, rekao je Loizu. ‼️Loizos Loizu u Crvenoj zvezdi‼️ Novo pojačanje Crvene zvezde je krilni napadač Loizos Loizu