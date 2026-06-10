Kakve su šanse Srbije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU? (VIDEO)

Insajder pre 1 sat  |  Dušan Trifunović Milešić
Kakve su šanse Srbije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU? (VIDEO)

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu pratili su signali o jačanju evropske perspektive regiona i novom pristupu proširenju kroz postepenu integraciju.

Foto: FOTO TANJUG/ KABINET PREDSEDNIKA CRNE GORE/ MARKO KRANJC/ nr Crna Gora je ponovo izdvojena kao država koja je najdalje odmakla u procesu integracija, dok se od ostalih kandidata očekuje ubrzanje reformi i ispunjavanje preuzetih obaveza. Stručnjaci za Insajder ističu da je u narednom periodu moguća nova inicijativa za deblokadu klastera 3 u slučaju Srbije, ali ona ostaje uslovljena konkretnim napretkom u ključnim oblastima poput vladavine prava, slobode medija
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Šta donosi najnoviji non pejper Evropske unije?

Šta donosi najnoviji non pejper Evropske unije?

Danas pre 3 sata
Kraj proširenja EU po dosadašnjem modelu?

Kraj proširenja EU po dosadašnjem modelu?

Slobodna Evropa pre 4 sati
Mercov predlog za proširenje EU otvara pitanja o jednakom tretmanu Ukrajine i Zapadnog Balkana, pokazuje analiza

Mercov predlog za proširenje EU otvara pitanja o jednakom tretmanu Ukrajine i Zapadnog Balkana, pokazuje analiza

Insajder pre 6 sati
Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

N1 Info pre 6 sati
Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Beta pre 6 sati
Mercov plan za proširenje EU: Novi put za Ukrajinu, nova pitanja za Zapadni Balkan

Mercov plan za proširenje EU: Novi put za Ukrajinu, nova pitanja za Zapadni Balkan

Nedeljnik pre 6 sati
Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraPregovori sa EUTanjugInsajderEU

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Dajem ostavku za tri-četiri meseca, možda i ranije, već pakujem knjige u Predsedništvu

Vučić: Dajem ostavku za tri-četiri meseca, možda i ranije, već pakujem knjige u Predsedništvu

N1 Info pre 5 minuta
Vučić za Foks njuz: Odnosi Srbije i SAD dramatično napredovali pod Trampom

Vučić za Foks njuz: Odnosi Srbije i SAD dramatično napredovali pod Trampom

N1 Info pre 25 minuta
Vučić: Na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste, izbori za nekoliko meseci

Vučić: Na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste, izbori za nekoliko meseci

Insajder pre 40 minuta
Vučić: Izbori za nekoliko meseci, na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste

Vučić: Izbori za nekoliko meseci, na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste

RTV pre 35 minuta
Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje…

Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje krivičnog dela

RTV pre 0 minuta