Kakve su šanse Srbije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU? (VIDEO)

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu pratili su signali o jačanju evropske perspektive regiona i novom pristupu proširenju kroz postepenu integraciju.

Foto: FOTO TANJUG/ KABINET PREDSEDNIKA CRNE GORE/ MARKO KRANJC/ nr Crna Gora je ponovo izdvojena kao država koja je najdalje odmakla u procesu integracija, dok se od ostalih kandidata očekuje ubrzanje reformi i ispunjavanje preuzetih obaveza. Stručnjaci za Insajder ističu da je u narednom periodu moguća nova inicijativa za deblokadu klastera 3 u slučaju Srbije, ali ona ostaje uslovljena konkretnim napretkom u ključnim oblastima poput vladavine prava, slobode medija