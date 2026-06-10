Nastavlja se suđenje u slučaju „Generalštab“: Ministar Nikola Selaković i drugi optuženi dočekani ispred suda uz zvižduke građana

Insajder pre 57 minuta  |  Insajder
Nastavlja se suđenje u slučaju „Generalštab“: Ministar Nikola Selaković i drugi optuženi dočekani ispred suda uz zvižduke…

Optuženi u slučaju "Generalštab", uključujući ministra kulture Srbije Nikolu Selakovića, dočekani su danas zvižducima okupljenih građana ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, gde im je pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal zakazan nastavak suđenja.

Vladimir Đukanović, Nikola Selaković i Slavica Jelača. Foto: Srđan Ilić Ministar Selaković, sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača i vršioci dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Zavoda za zaštitu spomenka kulture Beograda Goran Vasić i Aleksandar Ivanović stigli su na suđenje u pratnji advokata. Građani koji su se okupili na poziv studenata ispratili su ih u sudsku zgradu zvižducima. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Selaković dočekan zvižducima ispred Višeg suda u Beogradu, Jelača negira krivicu u slučaju „Generalštab“

Selaković dočekan zvižducima ispred Višeg suda u Beogradu, Jelača negira krivicu u slučaju „Generalštab“

Danas pre 32 minuta
Jelača se ne seća sastanka sa ministrom, Vasić sumnja u verodostojnost svog iskaza: Optuženi izneli odbranu u postupku za…

Jelača se ne seća sastanka sa ministrom, Vasić sumnja u verodostojnost svog iskaza: Optuženi izneli odbranu u postupku za "Generalštab"

Nova pre 27 minuta
Nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab" – sekretarka Ministarstva kulture odbacila optužbe

Nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab" – sekretarka Ministarstva kulture odbacila optužbe

RTS pre 32 minuta
Završeno još jedno ročište u slučaju "Generalštab": U sudu ministar Selaković i još troje optuženih, novi pretres zakazan za…

Završeno još jedno ročište u slučaju "Generalštab": U sudu ministar Selaković i još troje optuženih, novi pretres zakazan za septembar (foto, video)

Blic pre 1 sat
(Foto/video) Slučaj "Generalštab": Ministar Selaković u Specijalnom sudu, građani i studenti ispred zgrade

(Foto/video) Slučaj "Generalštab": Ministar Selaković u Specijalnom sudu, građani i studenti ispred zgrade

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Nastavlja se suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

Nastavlja se suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

B92 pre 1 sat
Nikola Selaković sa advokatima stigao na suđenje, ispred Specijalnog suda protest studenata

Nikola Selaković sa advokatima stigao na suđenje, ispred Specijalnog suda protest studenata

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ĐukanovićOrganizovani kriminalMinistar kultureMinistarstvo kultureTužilaštvoNikola SelakovićVladimir Đukanović

Politika, najnovije vesti »

Đilasova problematična privlačnost

Đilasova problematična privlačnost

Savremena politika pre 27 minuta
Mercov predlog za proširenje EU otvara pitanja o jednakom tretmanu Ukrajine i Zapadnog Balkana, pokazuje analiza

Mercov predlog za proširenje EU otvara pitanja o jednakom tretmanu Ukrajine i Zapadnog Balkana, pokazuje analiza

Insajder pre 7 minuta
Podignuta optužnica protiv šestoro Srba zbog barikada na severu Kosova 2022. godine

Podignuta optužnica protiv šestoro Srba zbog barikada na severu Kosova 2022. godine

N1 Info pre 7 minuta
Podignuta optužnica protiv šestoro Srba zbog barikada na Severu Kosova 2022. godine

Podignuta optužnica protiv šestoro Srba zbog barikada na Severu Kosova 2022. godine

Insajder pre 27 minuta
Priština: Optužnica protiv šestoro zbog navodnog učešća u barikadama na severu KiM

Priština: Optužnica protiv šestoro zbog navodnog učešća u barikadama na severu KiM

RTV pre 17 minuta