Nastavlja se suđenje u slučaju „Generalštab“: Ministar Nikola Selaković i drugi optuženi dočekani ispred suda uz zvižduke građana

Optuženi u slučaju "Generalštab", uključujući ministra kulture Srbije Nikolu Selakovića, dočekani su danas zvižducima okupljenih građana ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, gde im je pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal zakazan nastavak suđenja.

Vladimir Đukanović, Nikola Selaković i Slavica Jelača. Foto: Srđan Ilić Ministar Selaković, sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača i vršioci dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Zavoda za zaštitu spomenka kulture Beograda Goran Vasić i Aleksandar Ivanović stigli su na suđenje u pratnji advokata. Građani koji su se okupili na poziv studenata ispratili su ih u sudsku zgradu zvižducima. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal