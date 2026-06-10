Srbijavoz najavljuje poskupljenje voznih karata: Objavljen novi cenovnik

Srbijavoz je najavio da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10 odsto.

Srbijavoz, foto: Srđan Ilić Kako se navodi u saopštenju Srbijavoza, ova korekcija cena će omogućiti nastavak unapređenja usluga, kontinuirano podizanje kvaliteta prevoza i bolje korisničko iskustvo, što uključuje dalju modernizaciju prodajne mreže, nabavku novih vozova za veći komfor putnika, kao i radove na izgradnji tehničko-putničkih stanica i druge važne investicije. I pored ovog povećanja, kako je navedeno, prevoz železnicom i dalje ostaje značajno jeftiniji u