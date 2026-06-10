Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja diploma, među njima i odgovorno lice škole iz Novog Pazara

Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradile više od 120 falsifikovanih diploma, svedočanstava i drugih dokumenata obrazovnih ustanova, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto: MUP Kako se navodi u saopštenju, pripadnici UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, uhapsili su ih po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju. Uhapšeni su B.D. (1974), odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, koji se sumnjiči da je bio organizator organizovane kriminalne grupe, kao i